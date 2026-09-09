Antalya'nın Aksu ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren orman yangınına müdahale eden ekiplere destek veren bir mahalle sakini, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SÖNDÜRME EKİPLERİNE DESTEK VERİRKEN RAHATSIZLANDI

Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya, evlerin yakınına kadar ilerleyen alevlerle mücadele eden ekiplere yardım ettiği sırada fenalaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kahya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kahya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yangın bölgesinde görev yapan ekiplere destek olmak isteyen çok sayıda motosikletli kurye de çalışmalara katıldı. Kuryeler, erzak dağıtım noktalarından aldıkları su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi ürünleri araçların ulaşmakta güçlük çektiği engebeli bölgelere taşıdı. Saha ekiplerine yiyecek ve içecek ulaştıran kuryelerin, ihtiyaç duyulan noktalarda yangınla mücadele çalışmalarına da destek verdiği belirtildi.

İHA VE HELİKOPTER GÖRÜNTÜLERİYLE SAHA ANLIK İZLENİYOR

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Aksu Karagöz mevkisinde kurulan yangın yönetim aracı üzerinden koordine ediliyor. İHA ve helikopterlerden merkeze aktarılan görüntüler aracılığıyla yangının etkili olduğu noktalar ve ısı yoğunluğunun arttığı bölgeler anlık olarak takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ekip ve araçların müdahale edeceği alanlar belirlenerek söndürme çalışmalarının sevk ve idaresi sağlanıyor.