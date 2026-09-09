Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermeyi amaçlayan mizansenlere karşı adli makamların gerekli hassasiyeti gösterdiğini ifade etti.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan olaylara dikkat çeken Gürlek, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandığını açıkladı.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını kaydetti.

Lüks yaşam paylaşımları mercek altında

Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetlerin adli makamlarca titizlikle inceleneceğini bildirdi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edeceğini belirten Gürlek, söz konusu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarının mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Gürlek açıklamasında, “Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin izlenmesine perde olamayacaktır” ifadelerine yer verdi.