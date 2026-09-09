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Asensio'nun, Roma mücadelesinin ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçında ise görev yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Teknik heyetin, tecrübeli oyuncunun riske edilmeyerek tamamen hazır hâle gelmesi adına temkinli bir yol izleyeceği belirtildi.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen İspanyol yıldızın Roma maçında kadroda olmayacağı netlik kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavını 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy’de Roma karşısında verecek Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ederken, sakatlık sorunları teknik heyetin gündemini meşgul ediyor. Beşiktaş derbisinin ardından yeniden çıkış arayan sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi Marco Asensio’dan gelen haber dikkat çekti.

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