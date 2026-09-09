Fenerbahçe’nin Eylül 2025’te Benfica’dan bonuslarla birlikte 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun maaşı yeniden gündeme geldi. UEFA’nın yaptığı inceleme sonrası milli futbolcunun sözleşmesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

222 BİN TL’DEN 4 MİLYON 750 BİN EUROYA YÜKSELDİ

Takvim’in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu’na geçtiğimiz sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ödeme yapıldı. UEFA’nın uyarısının ardından milli futbolcunun yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro olarak yeniden düzenlendiği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun maaşının bundan sonraki dönemde doğrudan Fenerbahçe Kulübü tarafından karşılanacağı belirtildi.

HAKAN SAFİ DETAYI

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrasında, maaş ödemesinin eski yönetici Hakan Safi’nin şirketi üzerinden yapılan özel imza hakkı sözleşmesi kapsamında karşılandığı belirtilmişti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte söz konusu ödeme modeli sona erdirildi.