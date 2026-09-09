İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiliz medyasına İsrail'in yasadışı eylemlerine ilişkin açıklamalar yaptı. İngiltere dahil 12 ülkenin Batı Şeria'daki işgalci Yahudilere yönelik yaptırım açıklamasına değinen Miliband, İngiltere'nin harekete geçmesinin nedeninin, iki devletli çözümün İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliği ve onuru için "vazgeçilmez" olduğuna inanması olduğunu söyledi. İngiliz bakan, özellikle yasa dışı E1 yerleşimine ilişkin planlar nedeniyle "bu ihtimalin sahadaki gelişmelerle yok edildiğini" belirtti. Ed Miliband, "Biz ve müttefiklerimiz, iki devletli çözümün bu şekilde yok edilmesi karşısında öylece durup pasif ve çaresiz kalabileceğimizi düşünmedik" ifadelerini kullanarak, iki devletli çözümün Orta Doğu'nun güvenliği açısından da hayati önem taşıdığını belirtti.



"İsrail'in tepkisinden korktuğumuz için öylece kenarda duramazdık"

Yaptırımlarınİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu cesaretlendireceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflatacağını düşünmediğini belirten Miliband, karardan önce İngiliz Yahudileri ve Filistinli temsilcilerle görüştüğünü açıkladı. Yahudi toplumunda farklı görüşlerin bulunduğunu aktaran Ed Miliband, bazı grupların yaptırımları desteklediğini söyledi.

İngiltere hükümetinin dünkü açıklamayı "derin bir endişe" nedeniyle yaptığını belirten Ed Miliband, hükümetin daha fazla beklemesi halinde "iki devletli çözüm için çok geç kalınacağını" söyledi.

İsrail'in yaptırımlara tepki olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatmasından üzüntü duyduğunu belirten İngiliz bakan, hükümetin harekete geçmenin maliyetlerini ve faydalarını değerlendirdiğini belirtti. Miliband, "İsrail'in tepkisinden korktuğumuz için öylece kenarda duramazdık" dedi.



"İngiltere, Filistin halkının yaşadığı acıları oturup izlemeyecek ve sessiz kalmayacak"

İngiltere'de pek çok kişinin "Filistin halkının yaşadığı acılardan etkilendiğini" söyleyen Ed Miliband, halkın hükümetten yaşananlara karşılık verilmesini istediğini ifade etti. Batı Şeria'daki sahadan aldığı bilgilerin, Filistinlilerin "yerleşimci teröristler tarafından korkutulduğunu, taciz edildiğini ve evlerinden zorla çıkarıldığını" gösterdiğini belirtti. İsrail hükümetinin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine "göz yumduğunu" söyleyen Miliband, buna karşı çıkmanın doğru olduğunu belirterek, İngiltere'nin "Batı Şeria ve Gazze'de Filistin halkının yaşadığı acıları oturup izlemeyeceğini ve sessiz kalmayacağını" vurguladı.



"İsrail hükümeti ülkesini uluslararası toplumda giderek daha fazla yalnızlaştırıyor"

Açıklamanın İsrail'deki seçimlere çok yakın bir zamanda yapılmasının zamanlaması ve bu adımın yeniden aday olan Netanyahu'yu güçlendirip güçlendirmeyeceği sorusuna cevap veren İngiltere Dışişleri Bakanı, "Pusulamızı İsrail seçimlerinde yaşananlara göre belirlemiyoruz" ifadelerini kullanarak, İngiltere'nin doğru olduğuna inandığı konularda kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İsrail halkının seçimlerde kendi kararlarını vereceğini belirten Miliband, İsrail hükümetinin ülkesini uluslararası toplumda giderek daha fazla yalnızlaştırdığına inandığını belirtti.