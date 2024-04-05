Seçim nedeniyle hafta sonu kaydırılan maçlar nedeniyle Çarşamba günü Evinde konuk ettiği bu sezon 2 defa yenildiği Küme düşme potasının hemen üstündeki can çekişen Derince spor maçına Temsilcimiz İnegöl spor Bahattin GÜNEŞ ve ekibinin görevinden ayrılmaları nedeniyle kalan yardımcılardan biri ile hafta arası güzel mesajlar vererek hazırlandığı başından sonuna kadar etkisiz ve isteksiz oynadığı maçın ilk yarısını kalemizde gördüğü golle yenik kapattıktan sonra 2.yarıda biraz toparlanarak 54 dakikada beraberliği yakalamasına rağmen uzatmayla birlikte kalan 40 dakikada beklediğimiz galibiyet golünü atamayarak maçtan karşılıklı birer golle puanları paylaştılar. Bu beraberlik küme düşme potasındaki rakibimizin işine yararken temsilcimiz İnegöl sporun playof umutlarını çimlere gömdü. Bu sonuçla İnegöl sporumuz fikstürde 8.sırada kalırken Derince spor 15 sırada kaldı.Çok güzel ve futbola elverişli bir havada oynanan maça hafta arası olduğu ve takımımızın maddi sorunları nedeniyle Tribünler boştu.Çok az sayıdaki genç taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar takımımızı desteklediler.

Rakip Derince spor 2.lig takımlarımızın çok yakından tanıdığı menajer Erdi Şehit’in başkanlığını yaptığı bir belediye takımı. Geçen sezon 3.lig playof finalinden 2.lige geldiler. Kadrolarında İnegöl sporda forma giymiş Volkan-Fatih-Alperen ve oradan Düzce’ye giden Erman var. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve düşme korkusu ile oynayan bu takım.İnegöl spor maçına puan veya puanlar almak amacıyla geldiler.İlk yarıda attıkları bir golle devreyi önde kapatmalarına rağmen 2.yarıda bu golü koruma telaşı ile maça devam edince bir korner atışında geriden gelen Kadir kafa ile topu ağlara göndererek maçı berabere getirdi.Beraberlik golünü yedikten sonra beraberliği korumaya geçtiler ve bunda başarılı oldular.3 puana çok yaklaşmışlardı ancak olmadı.1 puana razı oldular .Bu 1 puan işlerine yarayacak mı bilemem.Bekleyip göreceğiz.Teknik heyetleri sürekli ayaktaydı.4.hakemi çok rahatsız ettiler.Hakem triosu bu duruma çok seyirci kaldı.

İnegöl spora gelince kalan mevcut çalıştırıcılar maça Kalede Bekir geride Yusuf Talum-Kadir-Yusuf Kocatürk-Orhan ortada Furkan-Uğur-M.Samet ileride Ömer-Nadir-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında M.Samet’in yerine Erkan Arda Ömer ‘in yerine Ahmet Hakan oyuna alındı. Bu değişiklikler sonucu değiştirmeye yetmedi.Maça tutuk ve isteksiz başlayan ekibimiz bu etkisiz ve isteksizliğinin faturasını kalemizde gördüğümüz golle gördüler.Golden sonra toparlanmak yerine aynı ciddiyetsizlikle devam edince devreye yenik girdiler.Devre arasında yapılan konuşmalar ve değişiklikler 2.yarıya olumlu yansıdı ve biraz toparlanan ekibimiz Orhan’ın kornerine güzel bir kafa vuran Kadir takımımızı beraberliğe getirdi.Bu golden sonra biraz umutlanır gibi olduk.Tribünlerdeki genç taraftarlarımız desteğini artırdı.2-3 tane net gol pozisyonundan maalesef yararlanamadık.Son dakikalarda geliştirdiğimiz cılız ataklar galibiyet golü için yetmedi.Kaleci Bekir yediği gol haricinde kaptan olarak görevini iyi yaparken rakip forvetlere gol imkanı vermedi.Geri dörtlü beklenen performansı gösteremedi.Bu bölgede Genç Yusuf KOCATÜRK iyi bir performans gösterdi.Her gün gelişiyor ve takımımızın banko adamı oldu.Bu genç oyuncu keşke gelecek yıl takımda tutulabilse. Orta sahada Furkan-Uğur ve M.Samet çok etkisiz kaldılar. M.Samet sahada yok gibiydi.Devrede çıkarılması doğru bir karardı.Uğur hep aynı nakarat bir ileri 2 geri oynayarak sezonu idare ediyor.Yerine oynayacak adam da olmayınca takımda hep var.Furkan rakipler tarafından izlendiği için kendisine önlem alıyorlar.Bu nedenle rahat oynayamıyor.Ancak buna rağmen rakip müdafaayı bir hayli zorladı.Maalesef sezon boyunca orta sahamız hep sos verdi.Alternatif oyuncu azlığı nedeniyle takımımız zorlandı.Forvetimize gelince Bal ligi takımlarının forvetleri dahi bizim bu forvetlerimizden daha iyi.Sağ kanatta Ömer bir iyi bir kötü istikrarı hiç yok.Ne yapmak istediğini o da bilemiyor.O kadar güzel topları kesmek yerine heba ediyor ki izleyenler görüyor.Santrafor Nadir tecrübeli top ayağına yakışıyor ancak çok disiplinsiz ve vurdumduymaz bir tip.Biraz takıma intibak edip kendini fazla zorlamadan dinlenik kalarak çok daha faydalı işler yapabilir.Keşke sezon başında gelseydi.Uğur Mustafa ve Batuhan’ın yerine o olsaydı.Belki şimdi playof içerisinde olabilirdik.Sol kanatta Serhat ise tecrübeli ve ayağına son derece hakim bir oyuncu.Ancak büyük umutlarla getirildiği bu takımda maalesef verebileceğinin yarısını veremedi veremiyor.Bazen harika bir top götürüyor ancak final pasını veya final şutunu atamıyor.Topu fazla seviyor ve topla fazla oynamayı seviyor.Bu durum onu takım oyunundan ve takım disiplininden uzaklaştırıyor.Biraz dikkatli ve hazır olsa bu maçta en az 2-3 gol atabilir veya attırabilirdi.Ezdiği toplara ve kaçırdığı pozisyonlara üzülmüyorsa bu formayı giymesine hiç gerek yok.

Bu durumların en büyük sebeplerinden biri de yedek kulübesindeki oyuncularımızın tembelliği.Maçları yatarak izlemesi.İçeridekileri zorlamamaları.Genç diye alınmış gelişsin formayı kapsın diye ancak bu gençlerden Sadece Yusuf Kocatürk bu şansını çok iyi değerlendirerek takımımızın en faydalı banko oyuncusu oldu.Diğerleri ise yatmaya devam ediyor.Böyle gençlik olmaz.Bakın Bursa spora hepsinin yaşları 19-20 yani en olgun ve en verimli çağdalar Ancak yerlerde sürünüyorlar. Türkiye’de örnek Alt yapı olarak gösterilen Bursa sporun alt yapısına 8-9 yaşlarında gelip 10 yıldan fazla kalan bu gençler Bursa spora en kara günlerini yaşatıyorlar.2.Ligin tozunu atmaları ve namağlup şampiyon olmaları gerekirken Bursa sporu yerlerde süründürüyorlar.Bu aciz durumlarını gören onları yetiştiren ve yıllarca Ahbap çavuş ilişkileriyle oradan emekli olan sözde çalıştırıcılar Acaba utanıyorlar mıdır merak ediyorum.Bizde de bir örneği var TUĞBEY.Niçin alındı ne yapmak istiyor anlayamadık.Bunu bizdeki Alt yapı gençlerimize ve transfer edilen gençlerimizin kulağına küpe olsun diye yazıyorum.Umarım gerekli dersleri çıkarırlar.

Sonuç olarak İnegöl sporumuz maalesef yeni bir yönetim yeni bir teknik heyet ve yepyeni kadrosuyla iddialı başladığı sezonda 5 hafta kala zirveyi bırak playof umutlarını dahi çimlere gömerek bu sezona havlu attı.Bu beraberliğin yıkıcı bir tarafı yok belki playofa 3 puan kadar yaklaşabilirdik ancak önümüzdeki Pazar günü lider AMED deplasmanı var.O maç için umutlu olmak çok zor.Ancak çıkmayan candan umut kesilmez her maç 3 ihtimalidir diyelim ve İnegöl sporumuzun AMED maçı başarılarını yazmak dileğiyle.” BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”