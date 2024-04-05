Süper Amatör Ligi:

Play – Off: Daha önce de üç takımla play – off’larda yer almıştık. 2012 yılında ilk defa üç takımla play-off heyecanı yaşamıştık. Kafkasspor, Kurtuluşspor ve Gençlergücü’nün yer aldığı grupta hiçbir İnegöl takımı BAL’a çıkamamıştı. Bu yıl daha da şanslıyız, zira büyük ihtimalle Nilüfer Belediyespor 3.Lige çıkacak ve dolayısıyla play- off’larda ilk ikide yer alan takımlar BAL’a çıkacaktır. K.Güvenspor üçüncü kez bu heyecanı yaşayacak. Alanyurt Gençlik tarihinde ilk defa bu arenada yer alacak. Orhaniyespor süper amatör belki ilk kez yer alacak ancak yaklaşık 20 yıl önce süper amatör ligin kurulmasından hemen önce de play off’a kalmışlardır. Bugüne kadar Kafkasspor 4, Kurtuluşspor 3, Gençlergücü 3, Yenicespor 3, K.Güvenspor 2, Doğugücü Gençlik 2, Akhisar Demirspor 1 kez play off’larda yer alma başarısını gösterdi. İlk olarak Gençlergücü play – off’larda başarılı olup BAL’a çıkarken Kurtuluşspor, Kafkasspor ve Akhisar Demirspor da bu başarıyı elde ettiler. Yaklaşık 35 yıl önce var olan DAL’da (Deplasmanlı Amatör Ligi) ise ilk olarak Orhaniyepsor, ardından da Kurtuluşspor Bursa ve İnegöl’ü temsil etmiştir.

Sezon başı hedefi BAL olan takımlar için bugüne kadar oynadıkları maçlar amaca giden araç niteliğindeydi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. 3 İnegöl takım oynadıkları toplam 60 maçta sadece 8 kez yenildiler. Alanyurt Gençlik en çok puan toplayan, en çok gol atan takım olarak göze batıyor. K.Güvenspor geçen seneden tecrübeli. Orhaniyespor’un taraftarı desteği müthiş. Ancak bunların hiç birinin önemi yok. Çünkü bu maçların havası ayrı oluyor. Bugüne kadar müsabakalarda genelde sıkıntı çekmediler. Şimdi ise kalesinde erken gol görüp bazen panikleyecekler, geriye düşüp oyun planını değiştirmek zorunda kalacaklar, sinirler gerilecek, mağlup olup moraller bozulacak. Kim daha güçlüyse, kim daha şanslıysa, kim daha istiyorsa o mutlu sona ulaşacaktır.

Kim hak ediyorsa umarım başarıyı elde eder. Ancak bir İnegöl takımını BAL’da görmek isteriz.

İki temsilcimizin antrenörleri İnegöl’den. Aydın Ungan ve Melik Özmen ile yardımcıları İnegöl’ün çocukları. Fethiye İdman Yurdu’nda kaleci antrenörü olarak İnegölspor’un eski kalecisi, İnegöl amatör kümelerin aranan kaleci antrenörü Vahap Şenol görev alıyor. Şükraniyespor’da ise Lerby lakaplı eski İnegölspor futbolcusu, Kafkasspor’un eski antrenörü var. Yani çoğu bizim arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz…

Başarılar Bizim Çocuklar…

Play – off’un ilk haftasında Kurtuluşspor Sahasında Alanyurt Gençlik - Orhaniyespor karşı karşıya geliyor. İki renktaşın mücadelesi merakla bekleniyor. Diğer temsilcimiz Bursa’ da Fethiye İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak.