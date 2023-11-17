Ben Tedavisi

Ben aldırma işlemi doktor tarafından cerrahi müdahale ile yapılmalıdır. Ama bu işlem yapılmadan önce benin iyi ya da kötü huylu olduğu teşhisi konulmalıdır. Kişiyi rahatsız eden bir durum olduğu için estetik rahatsızlık vermektedir. Benlerin alınması tehlikeli bir durum değildir. Kanser riski oluşturması gibi bir durum söz konusu değildir. Uzman bir cerraha başvurularak yapılan bu işlemeler de bir sorun olmaz.

Ben aldırma tehlikeli midir?

Vücutta yer alan benler kişiye bazen psikolojik bazen de fiziksel olarak rahatsızlık verebilmektedir. Böyle olunca kişi vücudunda olan benlerden kurtulmak isteyebilir. Önemli olan benlerin iyi yada kötü huylu olup olmadığının teşhisini koymaktır. Hemen hemen herkes de bulunan bir şeydir. Genetik faktörlere de bağlı olarak değişen bir durum olarak kişi vücudundaki sayısı da değişir.

Her insanın vücudunda bulunan doğuştan veya genetik gelen bir durumdur. Bazı kişiler bu durumdan rahatsız olabilmektedir. Fiziksel görüntüsü dışında bir zararı yoktur. Ben tedavisi yapılmadan önce iyi ya da kötü huylu olduğu doktora başvurularak, kesinleştirilmelidir. Bu durumda vücutta bulunan benin alınıp alınmayacağı teşhisi konulmalıdır. Ben tedavisi cerrahi bir uzman tarafından lazer yardımıyla yapılmalıdır. Ben alma işlemi, 10-15 dakika süren lokal bir anestezidir. İlgili bölge uyuşturtularak yapılır. İşlemden sonra 1 hafta içerisinde ilgili bölgede kabuklanmalar olur. Yaranın iyileşmesi için antibiyotik barındıran kremler kullanılır. Ben zamanla ufalarak gözle görülmeyecek şekilde çizgi haline dönüşür. Zaman içerisinde bu çizgide yok olur.

Kanserleşme eğilimi olan benler

Benlerin bir çok oluşma sebebi vardır. Bunlar;

Genetik sebepler

Güneş Etkisi

Doğum Sonrası

Benlerin iyi ve kötü huylu olarak 2 çeşidi vardır. İyi huylu benler kişiye estetik açı dışından bir zararı olmaz. Kötü huylu benler kanser riski taşıyan benlerdir.

Kötü huylu benler genellikle;

Normal benlere göre daha büyük ve daha koyulardır.

Çapları 2mm'nin üzerindedir.

Ben çeşitleri ve et beni nedir?

Ben; Deri üzerinde çıkan renkli veya ten rengindeki lekelere veya parçalara denmektedir. Kalıtsal veya sonradan ortaya çıkan deri üzerindeki zararı olmaz. Benin çeşitleri vardır. Et beni veya leke şeklindedir. Et beni yumuşak, deri renginden veya kahverengi rengindedir. Ele gelebilen ve yuvarlak şekildedir. Leke şeklindeki benlerde, vücutta kahverengi siyah şeklinde olabilmektedir. Birçok ben çeşidi vardır: