Babasının mesleğini sürdüren Alıç, "Bu araç benim evim gibi" dedi.

Mesleğinden bahseden Yasemin Alıç, "İki tane çocuğum var. Bir oğlum bir kızım var. Ben şoför kızıyım. Benim babam yıllardır kamyon şoförlüğü yaptı. Benim merakım oradan geliyor.

Ben işimi çok seviyorum. Babamın ısrarıyla da baba mesleğini devam ettirme karar verdim. Uzun süre okul ve fabrikalara servis çektim. 7-8 aydır da özel halk otobüsündeyim. Yaklaşık 7 yıldır çalışıyorum. Otobüs kullanmamı babam çok istedi. Daha iyi, daha rahat olduğunu söylüyordu hep. Yani bir anda oldu. Bir de sayın İnulaş Başkanımız İbrahim Bayram. O da söyledi minibüsü kullanan, otobüsü de kullanır dedi. Ben şimdi çok seviyorum yolcuyla insanlarla diyalog kurmak benim çok hoşuma gidiyor, çok iyi geliyor bana. Birde güzel takdirler alıyorum, güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Sabah 05.00'da kalkıyorum, 06.00'da işbaşı yapıyoruz. Nöbetlerimiz oluyor. Eve girmem saat 1 oluyor ama işimi çok seviyorum. Evde oturmak yerine çalışmayı tercih ediyorum. Nasıl bir kadının evi çok değerli ise arabamda benim için o kadar kıymetli. Bir nevi benim evim gibi. Daha çok burada zaman geçiriyorum. Çok sıkıntı yaşamıyorum. Vatandaşlarımız anlayışlı olduğu zaman şoför de anlayışlı oluyor ama bazen sıkıntı çıkabiliyor. Sonuçta biz bütün gün buradayız. Araba kullanıyoruz, stres oluyoruz, yoruluyoruz. Yolcu da bazen özel istekleri oluyor yapabilirmiyiz gibisinden ama çok şükür ben öyle bir sorun yaşamadım. Çok tebrik alıyorum, takdir alıyorum. Bazen geçiyorum duraklardan arada bir tanıyorlar, alkışlıyorlar. Kadın erkek ayırmadan her kadın yapabilir, kadın güçlüdür. İstesem traktöre de oturabilirim. Önemli olan benim istemem. Birçok erkeğin yapamayacağı işi yaptığıma da inanıyorum. Önemli olan bu. Ayrıca tüm kadınların 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum” dedi.