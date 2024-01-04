Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 36,75 liraya, Ankara’da 37,42 liraya, İzmir’de ise 37,59 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da ortalama 39,35 liraya, Ankara’da 39,95 liraya ve İzmir’de 40,22 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.