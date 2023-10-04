Brent petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri gelişmeleri takip eden vatandaşlar için belirsizlik yaratıyor. 5 Ekim'den itibaren benzinde 2 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, Bursa'da motorin litre fiyatı 37.4 lira olarak satılırken, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 lira seviyesinde bulunuyor. Benzinde ise ortalama litre fiyatı 36.71 lira civarında seyrediyor.

Bu gelişmeler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte yakından takip edilmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarının gelecekteki seyrine ilişkin beklentiler, tüketiciler tarafından dikkatle izleniyor.