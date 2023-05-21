Sektör kaynaklarından akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin gruplarında fiyat değişikliği beklentisi haberi geldi.İSTANBUL (İGFA) - Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzinde de 23 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş fiyat artışı olacağı öne sürüldü.

Motorin grubu için ise fiyat değişikliği haberi geldi.

İddia edilen zam pompaya yansıması halinde benzin fiyatının ortalama litre fiyatı İstanbul'da 20,58 TL, Ankara'da 20,94 TL, İzmir'de ise 20,93 TL olması bekleniyor.

Şu anda benzinin ortalama litre fiyatı 19,81 TL, motorin 19,34 TL, LPG (Otogaz) ise 10,50 TL.