Yaklaşan bir değişiklikle birlikte, 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren benzin fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanacak. Tahminlere göre, litre başına 1 lira 55 kuruşluk bir zam söz konusu olacak. Bu zammın arkasında ise Brent petrol fiyatlarının artışı ve vergi ayarlamalarının etkisi bulunuyor.

Etkilerini sürdüren zamların en fazla etkilediği sektörlerden biri de akaryakıt sektörü olmaya devam ediyor. Sürücüler, hafta boyunca sürekli değişen fiyatları yakından takip etmek zorunda kalıyor.

Son ölçümlere göre, Brent petrolün varil fiyatı 85.79 dolar olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, motorin grubundaki fiyatlar da daha önceki bir zammın ardından yine yükselişini sürdürüyor. Ancak benzin grubunda daha büyük bir değişiklik bekleniyor.

Şu an için İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 lira seviyelerinde bulunuyor. Benzinde ise litre başına 36.16 lira ödemeniz gerekiyor.