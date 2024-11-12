Önceki akşam Bursa Jolly Joker’de sahne alan ünlü sanatçı Berkay, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına muhteşem bir konser performansı sundu. Duygu yüklü ve enerjik şarkılarıyla sevenlerini adeta büyüleyen Berkay, hit şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılı için sürpriz projeler hazırlayan Berkay, konser serisine ara vermeden devam ediyor. Yeni yılı memleketi İzmir’de SunsetPalazzo ‘da büyük bir konserle karşılayacak olan sanatçı, hayranlarına eşsiz bir yılbaşı gecesi vaat ediyor.

Berkay, son günlerde YouTube programıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Berkay, Edis, Zeynep Bastık, Simge, Oğuzhan Koç, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Fatih Erkoç gibi birçok ünlü dostunu ağırladığı ‘Evdeyiz Dede’ projesini ekrana taşımaya karar verdi. Bu başarılı formatı televizyona taşımak için hazırlıklara başlayan Berkay televizyon kanallarıyla görüşmelere başladı.

Kaynak: igf