Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Temsilciliği açtığı stantla tanıtım kampanyası başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birleşik Emekliler Sendikası Keşan Temsilcilik Başkanı Yılmaz Dalkıran, burada yaptığı açıklamada tüm emeklileri, sendikaya üye olmaya davet etti.

Açılan stantta Birleşik Emekliler Sendikası hakkında bilgilendirmede bulunan temsilcilik yönetimi, emeklileri sendikaya üye olmaya davet etti.

Birleşik Emekliler Sendikası Keşan Temsilcilik Başkanı Yılmaz Dalkıran, burada yaptığı basın açıklamasında, emeklilere seslendi.

Türkiye'de dul, yetim, maül, tarım sigortası, emekli sandığı, Bağkur, SGK olmak üzere 16 milyon emekli bulunduğuna dikkati çeken Dalkıran, "Yaklaşık 6 milyon emekli 7.500’nin altında 4 milyon da 7.500 TL ve yakınında emekli maaşı almakta. Bundan 20 yıl önce en düşük emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık %40 fazlası iken bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin %40 altında. Bunun altına yatan gerekçe ise Emeklilerin siyasi tercihleri ile birlikte emeklilerin örgütsüz olması. 16 milyon emekli örgütlense ve sendikalı olsa emeklilerin taleplerine hiç bir siyasi iktidar duyarsız kalamaz 16 milyonluk büyük bir seçmen kitlesiyiz ancak geçmişte orta sınıf sayılan Emekliler bugün toplumun en mağdur ve yoksul kitlesiyiz. Yoksulluğu yenmemiz için emeklilerin örgütlenmesi ve sendikalı olması önem arz etmektedir. Emeklilere dayatılan bu sefalet hayatına dur demek için bütün emeklileri örgütlenmeye Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz. Bu davet bizim yoksulluk kader değil örgütlü ol güçlü ol Birleşik Emekliler Sendikası’na üye ol" çağrısında bulundu.