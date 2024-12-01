CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki belediye başkanları toplantısı başladı.

Toplantı öncesi konuşan Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kayyım atamalarını tepki gösterdi. Beşikçioğlu, "Kayyumların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Bu bağlamda da burada neler yapılabileceği ve yarınları nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bir toplantı yapıyoruz. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil. Daha sağlıklı bir geleceği inşa etme adına yapılan bu toplantıya katıldık. Umarım hepimiz için hayrolur" dedi.

"DAHA ÖNCEDEN BİRÇOK YAZARIMIZ SÖYLEMİŞTİ ZATEN"

Özel'e açılan Akın Gürlek soruşturması hakkında da konuşan Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ben değil daha önceden birçok yazarımız söylemişti zaten; 'eğer siz düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız düşünenin üstesinden gelirsiniz' ki en büyük arıza da burada çıkar zaten."