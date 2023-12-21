Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Lugano müsabakasının 11’ine göre Alanyaspor karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadıkları Lugano maçına göre Alanyaspor karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl’ün yerine Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy’a 11’de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşısında şu 11’i sahaya sürdü:

“Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun”

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise yedek soyundu.