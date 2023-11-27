Başkan adaylarından Hasan Arat geçtiğimiz hafta dernek ziyaretleri kapsamında İnegöl'e gelmiş ve İnegöl Beşiktaşlılar derneğini ziyaret ederek üyelerden destek istemişti. Bugün ise diğer aday Serdal Adalı İnegöl'e gelerek İnegöl'de ki Beşiktaş kongre üyeleri ile bir araya gelecek. Serdal Adalı İnegöl'den ve İnegöl'deki Beşiktaş kongre üyelerinden destek isteyecek.

Dernek başkanı Nedim Fidanözü ise bugün saat 16.30 gerçekleşecek ziyaret için tüm üyelere ve kongre üyelerine çağrıda bulunarak davette bulundu.

İbrahim Uslu