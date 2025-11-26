Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.