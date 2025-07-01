Soral, kararını kamuoyuyla paylaştığı açıklamasında partide ortak akıl ve kurumsal yapı eksikliğini eleştirerek, samimi bir duruş sergilemek adına ayrıldığını ifade etti.

Parti içinde aktif bir konumda bulunan Soral, Zafer Partisi’nin mevcut yapısına yönelik eleştiriler yöneltti. Genel Başkan Ümit Özdağ’ın politik yaklaşımıyla uyuşmadığını dile getirdi. Soral, özellikle partide ortak aklın işlemediğini, kurumsallaşmanın sağlanamadığını ve Atatürkçü kadrolara yeterince yer verilmediğini belirtti.

Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Soral, Türkiye'nin mevcut durumunu karamsar bir şekilde değerlendirerek 1923’teki gibi yeni bir kurucu kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türker Ertürk, Ümit Kocasakal ve Ahmet Yavuz gibi isimlerin bu yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Soral, tutukluluk süreci sonrasında da partinin yön değiştirmediğini, beklenen açılım ve kadro değişikliğinin gerçekleşmediğini belirtti. Ümit Özdağ’ın siyaset yapış biçiminde değişiklik yapmış olabileceğini de not etti.

Açıklamasının sonunda Zafer Partisi teşkilatına ve Genel Başkan Özdağ’a başarı dileklerini ileten Bartu Soral, tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu.