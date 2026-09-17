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Sultan Su İnegölspor ile Karacabey Belediye Spor A.Ş. arasındaki karşılaşma, İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Sultan Su İnegölspor, maç tarihine ilişkin değişikliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Yapılan paylaşıma göre, 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da oynanması planlanan Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediye Spor A.Ş. karşılaşmasının tarihi değiştirildi. İki kulübün talebi üzerine karşılaşmanın 20 Eylül Pazar günü saat 16.00’da oynanmasına karar verildi.

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