İnegöl Kafkasspor, 68 Aksarayspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Baki Çağdaş Uzun, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, maçın son taktiklerini verdi. Sahada birlikte oynamanın önemine değinen Uzun, “Kendi sahamızda bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Şimdi bunu telafi etme zamanı. Sahaya çıkalım ve gerçek gücümüzü herkese gösterelim. Ben sizlere güveniyorum” dediği öğrenildi.

Ligde oynadığı son 2 lig maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kafkas kartalı, bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

68 AKSARAYSPOR’UN LİG PERFORMANSI

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan ekipte moraller yerinde.

İlk hafta deplasmanda Somaspor ile 3-3 berabere kalan ekip, geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı GMG Kastamonuspor’u ise 3-0 yenmeyi başardı. Bahattin Karahan 2 maçta 4 gol atarak takımın etkili isimlerinden biri olarak göze çarptı.

2 maçta 6 gol atarak rakiplerine gözdağı veren ekip, ileri uçta etkili futboluyla alkış topladı.

68 AKSARAYSPOR-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında 68 Aksarayspor-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig mücadelesi 20 Eylül Pazar günü saat 15,30’da Dağılgan Stadında oynanacak.