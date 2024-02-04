Beşiktaş’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest’ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Worrall’ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti.