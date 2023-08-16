İnegöl Beşiktaşlılar Derneği tarafından 6. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi.

Deluxe Düğün Salonunda düzenlenen şölene İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nedim Fidanözü, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

20 çocuğu sünnet ettiren dernek yönetimi tarafından düzenlenen şölende bir konuşma yapan Dernek Başkanı Nedim Fidanözü,“Başta Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Beşiktaş kulübü yöneticileri, dernek başkanları ve yöneticilerine ve İnegöl halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu etkinliğe destek veren tüm sponsorlarımıza minnettarız. Sosyal toplum etkinliklerine her zaman katıldık. Bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz. Sırada 2 katlı kütüphane projemiz var” dedi.

Başkan Fidanözü, konuşmasını Beşiktaş’ın merhum ve onursal başkanı Süleyman Seba’nın “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” sözleriyle bitirdi.

Şölende çeşitli etkinliklerin yanında şarkıcı Gökçe’de sahne alarak şarkılarını davetliler için seslendirdi.

Öznur DEDE