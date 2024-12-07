Beşiktaş, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlı takımın kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal, maç öncesi takımla özel bir toplantı düzenledi. Kaptanlar, takım arkadaşlarına karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Son zamanlarda kötü sonuçlar aldık, ancak artık yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Taraftarımızı üzüntüye boğduk, Fenerbahçe derbisini kazanarak onları mutlu etmeliyiz." ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş'ın golcüsü Immobile de kaptanların ardından yabancı futbolcularla aynı mesajı paylaştı. İtalyan forvet ayrıca Fenerbahçe hakkında takım arkadaşlarına bilgi vererek, Sarı-Lacivertliler karşısında nasıl bir performans sergilemeleri gerektiğini anlattı.

34 yaşındaki Immobile, Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Aslan ve Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşayamayarak şanssızlık yaşayan deneyimli golcü, bu kez Kanarya karşısında gol atarak bu seriyi sonlandırmayı umuyor.