Beşiktaş’ta yeni transfer Portekizli oyuncu Rafael Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta yeni transfer Rafael Silva’nın sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.