Beşiktaş’ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş’ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Sinan Yılmaz için bugün Sefaköy Gültepe Fatih Camii’nde cenaze tören düzenlendi. İkindi namazına müteakiben düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yakınları katıldı. Sinan Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz ve iki kızı tabuta sarılıp ağladı. Alınan helalliğin ardından Yılmaz’ın cenazesi Kanarya Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan Sinan Yılmaz’ın tadilatta usta başı olarak çalıştığı öğrenildi. Sinan Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz, "Orada çalışanları gözetliyordu. Onların işlerini kontrol ediyordu" dedi.

Kardeşi Kenan Yılmaz ise, "İşçilerin başında çalışan bir insandı. Biz şu an ne desek erken, araştırılacak" ifadelerini kullandı.