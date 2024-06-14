İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan, 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan Beşinci Mevsim Kreşinde bugün karne heyecanı yaşandı. Hali hazırda 31 öğrenci ile 3 sınıfta hizmet verilen kreşte 3-5 yaş aralığındaki öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Bazı minikler ilk karnelerini alırken, bazıları ise kreşi bitirip anaokulu seviyesine erişmenin mutluluğunu yaşadı. Velilerin de en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu karne töreninde, Belediye Başkanı Alper Taban Beşinci Mevsimin miniklerinin bu heyecanına ortak oldu.

EVLATLARIMIZIN HAYATA DOĞRU BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARINI ARZU EDİYORUZ

Öğrenciler ve velilerin yer aldığı törene katılan Başkan Alper Taban, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Güzel bir günde bir arada olduklarını ifade eden Başkan Taban, “Bir dönemi daha bitirmiş oldu evlatlarımız. Cenabı Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Ben öncelikle kıymetli öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve sorumlularımıza çok teşekkür ediyorum. Burada herkesin emanetlerine sahip çıkabilmek adına güzel çalışmalar yapıyorlar. Çocuklarımızın burada bir takım temel kavramları ve değerleri öğrenmeleri adına çalışma yapıyoruz ve evlatlarımızın hayata doğru bir başlangıç yapmalarını arzu ediyoruz. Biz geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da güzel bir yaz tatili diliyorum. Karneler tüm çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.