İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında başlattığı ve tüm Türkiye’ye yayılan “Beylikdüzü Beslenme Saati” uygulamasında 2024-2025 yılının yeni dönemi başlıyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına, her gün bir öğünün ücretsiz olarak ulaştırıldığı ödüllü uygulamayla bugüne kadar 5 bin 675 çocuğa, uzmanlar eşliğinde hazırlanan 600 bin beslenme paketi ulaştırıldı.

Çocukları ve gençleri hizmetlerinin merkezine koyarak topyekün bir eğitim seferberliği yürüten Beylikdüzü Belediyesi örnek projenin yeni döneminde, içeriği beslenme uzmanları tarafından zenginleştirilmiş menüler hazırladı.

BESLENME SAATİ HAKKINDA

Beylikdüzü Belediye BaşkanıMehmet Murat Çalık’ın “Beslenme Saati yardım değil, haktır!” dediği uygulama kapsamında beslenme çantası desteği verilen ihtiyaç sahibi aileler sosyal incelemeler sonucu tespit ediliyor.

Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan beslenme çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Menü seçimleri öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre düzenleniyor. Ebeveynler, üzerinde Belediye’nin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, 10 mahallede oluşturulan 19 ayrı dağıtım noktasından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor.

Sağlıklı gıdaya erişim eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine katkı sunan örnek proje, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye tarafından da uygulanmaya başlandı.