Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği Kartepe'nin bembeyaz görüntüsü ile Sapanca Gölü'nün maviliği ve Kartepe'nin yeşili birleşti. Üç unsurun bir arada yer aldığı görüntüler adeta büyülüyor.

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Kartepe'yi adeta bembeyaz yaptı. Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği zirvede drone ile çekilen görüntüler eşsiz manzarayı gözler önüne serdi. Tek karede Samanlı dağlarının beyaz gelinliği, Sapanca'nın maviliği ve Kartepe ilçesinin yeşili buluştu. Ortaya ise büyüleyen manzaralar çıktı. Yerli ve yabancı hergün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kartepe'nin eşsiz manzarasını turistler fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Otelin kapalı olması sebebiyle günü birlikçilerin akınına uğrayan Kartepe, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.