İstanbul Arel Üniversitesi, havacılık ve uzay sektörünün geleceğini şekillendirmek ve öğrencilerini sektörün mutfağında yetiştirmek amacıyla havacılık firması TUHAG ile stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

İstanbul Arel Üniversitesi, 'üniversite-sanayi iş birliği' vizyonu kapsamında yeni bir protokole imza attı. Teknoloji Transfer Ofisi (Arel TTO) koordinasyonunda gerçekleşen buluşmada, Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerine teorik bilgilerini pratikle birleştirme imkanı sunacak kapsamlı bir protokolün temelleri atıldı.

Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimine doğrudan katkı sağlayacak olan bu stratejik protokol; İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden, Arel TTO Müdürü Gülay Yıldız ve Havacılık Yönetimi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cemile Erden tarafından birlikte imzalandı.

Sektörel deneyim ve teknoloji odaklı eğitim

Arel TTO koordinasyonunda hayata geçirilen bu iş birliği, öğrencilerin teorik eğitimlerini sektörün mutfağında pratikle taçlandırmasını hedefliyor. İmzalanan protokol kapsamında Simülatör Teknolojileri ile Uygulamalı Eğitim, Teknik Geziler ve Saha Gözlemi, VR Destekli TÜBİTAK Projeleri gibi önemli başlıklar bulunuyor.

'Öğrencilerimizi sektöre hazır mezun ediyoruz'

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ersin Göse, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, TUHAG ile yapılan bu anlaşmanın öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarında bir adım önde olmalarını sağlayacağını ifade etti. TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden ise, nitelikli insan kaynağının havacılık sektörü için kritik olduğunu ve bu tür akademik iş birlikleriyle sektöre vizyoner gençler kazandıracaklarını belirtti.