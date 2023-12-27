Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 6 kişiye umut oldu.

Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Tuncay Turkan, 15 Aralık Cuma Günü evde oturduğu sırada aniden fenalaştı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne getirilen Turkan’ın yapılan tetkikler sonucu beyne giden damarlarından birinin tıkanık olduğu tespit edildi. Bir hafta yoğun bakımda tedavi gören Turkan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal tarafından Turkan’ın oğulları Egemen ve Efe Turkan’a organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Daha önce kuzenleri için 7 yıl organ beklediklerini ifade eden aile, bu konuda bilinçli olduklarını belirterek nakil işlemlerine onay verdi. Hastanede yapılan operasyon ile merhumun karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, sağ böbreği Bursa’da özel bir hastaneye ve kalp kapakları İstanbul’da özel bir merkeze sevk edildi.

Merhumun çocukları Egemen ve Efe Turkan, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya tarafından makamda ağırlandı. Acılı aileye başsağlığı mesajını ileten Başhekim Kaya, çocukların duyarlı davranışı sayesinde 6 hastanın yaşama tutunduğunu dile getirdi. Merhumun kornealarının iki hastanın görmesine vesile olacağını sözlerine ekleyen Kaya, teşekkürlerini iletti.

“Organ bağışının önemini biliyorduk”

Babasının organlarını bağışlama kararını halaları ile birlikte aldıklarını belirten Egemen Turkan, “Biz halalarımızla beraber büyüdük. Onların da fikrini almak önemliydi. Halam daha önce 7 yıl kızı için organ bekledi. Böbrek nakli bekledi, bulamadı. En sonunda kendisi verdi. Biz bunu yaşadık. Bu yüzden organ bağışının anlamını ve önemini biliyorduk. Ama babamız yani kanımız canımızdan bir parça, her ne kadar beyin ölümü gerçekleşmiş olsa da bunun kararını vermek zor. Düşündük taşındık organları o şekilde mezara gideceğine belki birilerine umut olur, birilerine hayat veririz. Öyle de olmuş. Bağışladığımız organları sayesinde altı kişi hayata dönmüş, babam altı kişiye umut olmuş” dedi.

Duyarlı yaklaştılar

Beyin ölümü gerçekleşince aileye organ bağışı hakkında bilgilendirme yaptıklarını vurgulayan Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal ise, “Aile de daha önce bu süreci yakından yaşadığı için organ bekleyen aile olduğu için gayet pozitif karşıladılar. Daha önce ailede nakil olmuş birisinin olması tabi ki onların duyarlılıklarını arttırdı. Çok güzel karar verdiler. Onları bu karardan dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.