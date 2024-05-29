İstanbul’da 2. Uluslararası Derin Beyin Stimülasyonu Derneği Kongresi düzenlendi. 35 ülkeden 300’ün üzerinde katılımcının katıldığı kongrede, beyin pili ameliyatlarındaki güncel gelişmeler ele alınıyor.

Uluslararası Derin Beyin Stimülasyonu Derneği Başkanı Prof. Abdelhamid Benazzouz, Dernek 2. Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel ve kongrenin Türkiye Düzenleme Komitesi Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak’ın açılış konuşmalarını yaptığı kongre; 35 farklı ülkeden nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, nörobilim, nöropsikoloji, biyomedikal mühendisliği gibi pek çok farklı bilim dalından 300’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşiyor.

29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen kongrenin açılış konuşmalarını; Dernek Başkanı Prof. Abdelhamid Benazzouz, Dernek İkinci Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel ve Düzenleme Komitesi Başkanı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak yaptı.

35 ülkeden 300 katılımcıyla gerçekleşiyor

35 farklı ülkeden, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, nörobilim, nöropsikoloji, biyomedikal mühendisliği gibi pek çok farklı bilim dalından 300’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen kongrede, dünyanın farklı bölgelerinden ve ülkemizden alanında uzman akademisyenler tarafından derin beyin stimülasyonu uygulamalarının en güncel durumu ve gelecekteki muhtemel gelişme imkanları tartışılıyor.

Beyin pili 35 yıldır başarıyla uygulanıyor

Özellikle Parkinson hastalığı başta olmak üzere hareket bozukluklarında, epilepsi hastalığında, obsesif kompülsif bozukluklar, tik bozuklukları, ağır depresyon gibi psikiyatrik hastalıklarda son 35 yıldır başarıyla kullanılan bu cerrahi yöntem, halk arasında beyin pili ameliyatı olarak biliniyor. Son yıllarda Alzheimer, demans, alkol ve madde bağımlılığı, otizm gibi bazı hastalıklarda da deneme aşamasında olan beyin pili, bu hastalıkların tedavisi için de umut vadediyor.

Dernek başkanlığını beyin pili ameliyatlarının fikir babası olan ve ilk uygulayıcı ekipte bulunan Prof. Abdelhamid Benazzouz’un yaptığı organizasyon komitesinde Hollanda’da bilimsel çalışmalarını devam ettiren ve Türk vatandaşı da olan Prof. Dr. Yasin Temel’in yanı sıra farklı ülkelerden bilim insanları yer alıyor. Kongrenin ev sahipliğini, düzenleme komitesi başkanı İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ile ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapan değerli bilim insanları yapıyor.