Grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” isimli resim sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü her daim kültür ve sanatın konuşulmaya devam edeceği bir kent olacak” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışmalarıyla kültür ve sanatta da öncü olan Beylikdüzü Belediyesi, 2024-2025 kültür sanat sezonunun ilk sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sanat yaşamında kırk yılı geride bırakan grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun 60’a yakın eseriyle 14. edisyonunu sunduğu “Benim Kedilerim” adlı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda kapılarını açtı. Serginin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra çok sayıda sanat öğrencisi ve sanatsever de katıldı.

ÇALIK: SANAT VE SANATÇININ HER DAİM YANINDA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “Sanatın iyileştirici tarafının hayatımızda yer almasını sağladığımız an bu milletin kurtuluşudur. Bu toprakları yarınların güzellikleriyle buluşturacak olan da sanattır. Sanat ve sanatçının her daim yanında olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir gündem maddesi de varken bu serginin burada açılmış olması çok özel. Bu güzel eserleri Beylikdüzümüz ile paylaşma imkânı verdiği için üstada yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü her daim kültür ve sanatın konuşulmaya devam edeceği bir kent olacak” ifadelerini kullandı.

SERGİ 8 KASIM’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu ise “Açmış olduğum 14. kedi resimleri sergisi. Keşke imkân olsa da bu sergiyi Türkiye’nin her yerinde açabilsem ve daha çok çocuk görebilse. Kedileri farklı göstererek çocukların daha çok hayal kurmasını ve farklı şekilde düşünmelerini sağlamak isterdim. Beylikdüzü Belediyesi’ne beni davet ettikleri ve bana bu imkânı verdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Sergi, 8 Kasım 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.