İlçedeki yaş almış ve engelli vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan görme engelli Canan Canbakan’a sürpriz yaparak 61. yaş gününü kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, özel günlerinde de ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan görme engelli Canan Canbakan’a doğum günü sürprizi yaparak 61. yaş gününü kutladı. Yalnız yaşayan ve evine yemek bırakmak için gelen belediye çalışanlarını her gün kapıda karşılayan Canbakan, yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

“BELEDİYE BAŞKANI VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen Canbakan, bu günde onu yalnız bırakmadıkları için başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Belediye’nin sıcak yemek hizmetinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Canbakan, “Yemekler inanılmaz lezzetli. Her yemek bir şölen gibi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.