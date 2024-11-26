Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde sivil toplum gönüllüsü ve girişimci Selen Okay Akçalı ile gazeteci Hacer Foggo’yu ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi ile İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği söyleşide kadına yönelik şiddet ve yoksullaşma konuları tartışıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kadınların hayata eşit katılımını sağlamak ve şiddete karşı destek sunmak adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşadığı bir ülke için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ne özel, müşterek bir program düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu’nda düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleden Kesitler Söyleşi Programı”nın konukları arasında Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ve Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo vardı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Zehra Çalık’ın da katıldığı söyleşide, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine erkeklerin katılımı ve yoksulluğun kadın hayatı üzerindeki etkileri ele alındı.

“Eşit bir ülke için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz”

“Beylikdüzü Belediyesi olarak kadınların hayata eşit katılımını sağlamak ve şiddete karşı destek sunmak adına pek çok projeyi hayata geçirdik” diyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; ayrıca barınma, maddi yardımlar ve sosyal desteklerle kadınların ve çocukların travmalarını aşmaları için neler yapıldığını başlıklar ve rakamlarla açıkladı. Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalardan söz eden başkan Çalık, “Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşadığı bir ülke için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Yan yana durarak engelleri aşacağız”

Sözlerine Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ederek başlayan Selen Okay Akçalı, “Burada olmaktan mutluyuz, çünkü söylemini eyleme dönüştüren bir belediyeyle çalışıyoruz” dedi.

“Artık erkekleri de meydanlarda görmek istiyoruz” diyen Akçalı, bu amaçla kurulan Yanındayız Derneği’nin çalışmalarını anlatırken ise şunları söyledi:

“6.5 yıllık geniş bir hareketiz. Başta iş dünyasından, yerel yönetimlerden, kamudan, spor dünyasından, akademisyenlerden, gazetecilerden, farklı disiplinlerden erkekleri bir çatı altında toplayıp kadın hareketi için çalıştırmak amacıyla kurulduk. Üyelerimizin yüzde 80’i erkek. Kadın hakları için hep kadınların efor sarf ettiğini görüyoruz. Bu iş nasıl değişecek? Sevgili başkanımız çok güzel anlattı. Umuyorum yan yana durarak bu engeli aşacağız."

“Yoksulluk ve kadın sorunları iç içe”

Yoksulluk sorunuyla, kadınların sorunlarının iç içe olduğunu vurgulayan Hacer Foggo ise gündemdeki konulara değinmeyi de ihmal etmedi: “Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beslenme saati projesinde de çok heyecanlanmıştım. Yoksulluktan en çok etkilenenler kadınlar. Afetlerden, depremlerden en çok etkilenenler onlar. Ama yoksulluğun tanımı da değişti. Çünkü çalışanlar da yoksul. Açlık sınırı asgari ücretin altında. 1.5 milyon çocuk okul dışında. O nedenle çocukların sorunlarıyla kadın yoksulluğunu ayırmak mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Kreşleri kapatıyoruz, tasarruf nedeniyle okul servislerini kapatıyoruz. Bu yüzden ne oluyor, mesela Van’daki çocuklar okula gidemiyor.”