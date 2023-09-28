Beylikdüzü’nde kaputunun üzerinde yolcu taşıyıp trafiği tehlikeye atan sürücüyü videodan tespit eden polis, toplam bin 781 lira para cezası kesti.

Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi’nde gece saatlerinde yaşandı. S.A. isimli sürücü son ses müzikle aracının kaputunda yolcu taşıdı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis plakasını tespit ettiği araç sürücüsüne trafik kurallarına uymayarak yüksek sesli müzik açmaktan, sürücü görüşünü engelleyecek yükleme yapmaktan toplam bin 781 lira para cezası kesti.