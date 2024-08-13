İstanbul Beylikdüzü’nde dumanların yükseldiği bir trafo bomba gibi patlayarak alev topuna döndü. Patlama anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesindeki trafoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiği trafoda büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından trafo alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Patlama anı saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafonun bir anda patladığı ve alev aldığı anlar yer alıyor.