Aradan geçen aylara rağmen yaşlı adamın akıbeti hala bilinmezliğini koruyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Evciler Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Abi (80), kaybolduğu gün evinden ot toplamak için ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında bölge adeta didik didik edildi. AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve gönüllülerden oluşan yüzlerce kişi günlerce bölgede çalışma yürüttü. Dronlar, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla geniş bir alanda tarama yapılmasına rağmen herhangi bir iz bulunamadı.





Günler haftalara, haftalar aylara döndü

İlk günlerde yoğun şekilde sürdürülen resmi arama çalışmaları belirli bir sürenin ardından sonlandırılırken, gönüllü ekipler ve mahalle sakinleri zaman zaman bölgede araştırmalarına devam etti. Ancak geçen zamana rağmen Mustafa Abi’ye dair somut bir bulguya ulaşılamadı.

Ailesi ise umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Yakınları, daha önce kısa süreli kaybolmalar yaşadığını ancak bu kadar uzun süre haber alamadıklarını belirterek endişelerinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.



Ailenin tek isteği: Bir iz bulunması

Mustafa Abi’nin eşi ve yakınları yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulunarak, yaşlı adamı gören veya bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine haber vermesini istedi.

Aile, belirsizliğin en zor durum olduğunu belirterek, "Sağ mı değil mi bilmek istiyoruz. En azından bir iz bulunsun" diyerek çağrısını yineliyor.



Bölge halkı da endişeli

Mahalle sakinleri de yaşanan olayın bölgede derin bir üzüntü oluşturduğunu ifade ederken, özellikle alzaymır hastalarının korunmasına yönelik daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getiriyor.



Kayıp dosyası hala açık

Aradan yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen Mustafa Abi dosyası hala kapanmış değil. Aile ise umutla gelecek bir haberi beklemeye devam ediyor.