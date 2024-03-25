Beylikdüzü’nde uyuşturucu satıcısını takip eden polis, depo olarak kullandığı "zula evine" yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen M.N.F. isimli şahsı tespit edip takibe aldı. Şahsın Barış Mahallesi’ndeki depo olarak kullandığı “zula evine” operasyon yapan polis, 470 gram esrar, 663 adet extacy olarak adlandırılan uyuşturucu, 10 gram kokain, hassas terazi buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Kalem şeklinde silah bulundu

Polis ekipleri zehir tüccarının depo olarak kullandığı “zula evinde” yaptığı aramalarda kalem şeklinde suikast silahı ve 5 adet mermi buldu. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.N.F. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.