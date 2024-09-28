Beylikdüzü Belediyesi’nin yedinci sosyal tesisi, 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde hayata geçiriliyor. Gürpınar Sosyal Tesisi alanında incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız Gürpınar Sosyal Tesisi ile birlikte mahallemizin çehresini de değiştireceğiz” dedi.

Beylikdüzü’nün yedinci sosyal tesisi olacak olan Gürpınar Sosyal Tesisi çok yakında hizmete açılıyor. Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alacak olan tesis, çevreye uygun yapısıyla vatandaşları yeşil ve ferah bir ortamda karşılayacak. Sosyal tesis, 400 metrekare kapalı alan, 285 metrekare açık alanı ve 280 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Seyir terası havasında tasarlanan sosyal tesis, vatandaşlara yeşil alan içinde dinlenme alanı sunmayı hedefliyor.

“Beylikdüzü’ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı devam eden Gürpınar Sosyal Tesis alanını ilgili teknik birimlerle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Birçok hizmeti Beylikdüzü’nde buluşturduklarını dile getiren Çalık, “Beylikdüzü’ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız yeni tesis ile birlikte Gürpınar Mahallesi’nin çehresini değiştireceğiz. Gürpınar’da yaşam günden güne değişiyor. Tesisimiz tamamlandıktan sonra koşularımızla birlikte yeni tesisimizde bir arada olacağız. Buradaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gürpınar Sosyal Tesisini çok kısa bir zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.