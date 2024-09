Beyoğlu Belediyesi, YKS ve LGS sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için ücretsiz YKS ve LGS kursları açtı. Gençlere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamanızda sizlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim alanında önemli yatırımları hayata geçiren Beyoğlu Belediyesi, YKS ve LGS sınavlarına hazırlanacak öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak önemli bir çalışmaya imza attı. Akademi Beyoğlu’nda özel dershaneleri aratmayacak şekilde hazırlanan ücretsiz YKS ve LGS kursları açıldı. Uzman eğitim kadrosu eşliğinde sınavlara hazırlanacak olan öğrencilere eğitim materyalleri ücretsiz olarak sağlanacak. Öğrenci Takip ve Veli Bilgilendirme Sistemleri ile de her öğrencinin gelişimi yakından izlenirken, aileler de bu sürece aktif olarak dahil edilecek.

Kurslar, öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla ücretsiz olacak

Bu yıl ilk kez yepyeni bir anlayışla tasarlanan YKS kursları, Akademi Beyoğlu ve Akademi Beyoğlu Kasımpaşa şubelerinde düzenlenecek. Kurslarda sözel, eşit ağırlık, sayısal ve TYT alanlarında, ilgili derslerin tamamını kapsayan müfredat sunulacak. Kurslar hafta içi mezunlara, hafta sonu ise 12. sınıf öğrencilerine eğitim verecek. Beyoğlu’nda 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursları bu yıl ilk kez düzenleniyor. Akademi Beyoğlu Kasımpaşa ve Okmeydanı BESMEK merkezlerinde gerçekleştirilecek olan bu kurslar, öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Beyoğlu Akademideki ücretsiz hazırlık kursları için başvurular 25 Eylül’de, ders dönemi ise 1 Ekim’de başlayacak.

“Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamada destek olacağız”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Beyoğlu’nun sevgili gençleri geleceğe umutla bakmak, potansiyeli değerlendirmek her gencimizin hakkıdır. Çalışarak, çabalayarak iyi yerlere gelmek, eşit fırsatlarda yarışmak her gencimizin hakkıdır. Dershane fiyatları 100 bin liralara ulaşmış durumda. Bunu ödemek pek çok ailemiz için imkansız hale geldi. Bu eşitsizliği kabullenmiyorum ve kabullenmeyeceğim. Beyoğlu Belediyesi olarak Bu yıl ilk kez Beyoğlu Akademi’de profesyonel standartlarda eğitim alabilecek, uzman eğitim kadromuz eşliğinde sınavlara hazırlanacaksınız. Nitelikli müfredat, birebir dersler, ücretsiz soru bankası desteği, yaprak testler ve deneme sınavlarından faydalanabileceksiniz. Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamanızda sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Siz dersinize odaklanın, biz elinizden tutacağız. Siz gelecek için bir adım atın. Biz sizler için 10 adım atacağız” ifadelerini kullandı.