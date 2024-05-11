Beyoğlu’nda bir kişi, sokakta park edilmiş halde bulunan 11 aracın lastiklerini bıçakla patlattı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen araç sahipleri ise olay karşısında şoke oldu. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 02.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla keserek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarının başına gelen sürücüler lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“İlk defa böyle bir şey gördüm”

Aracının lastiği patlatılan mahalle sakini Eren Arslan, “Sabah saatlerinde mahalle sakinlerinden bana, ‘lastiğin patladı’ diye telefon geldi. Sonrasında aracımın yanına indim. Benim sadece sol ön tekerleğim patlamış. Sadece benim aracıma oldu sandım. Mahallede kavga ve gürültü yapacak insanlar yok. Sonrasında yukarıdan bir ağabey geldi. Onun iki lastiğini patlatmışlar. Aşağıya indiğimizde diğer araçlarda da bıçak girişleri olduğunu gördük. Sırayla tüm araçların lastiklerini patlatmışlar. Sabah 06.00’da herkes işe gittiği için gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Kimisi patlak lastikle işe gitti, kimisi zar zor gitti. Biz de mecburen bir şey değiştiremedik. Ondan sonra polise haber verdik. Şu an kimin yaptığını tahmin edemiyoruz. Kimseyle bir sıkıntımız yok. Tahminen 13 veya 14 araç var. Zaten 8-9 tanesi burada. Lastiklerini değiştirenler de olmuş. Ben 21 senedir burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm” dedi.