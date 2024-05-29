28 Mayıs Terziler Günü nedeniyle Beyoğlu Emek Sineması’nda “İstanbul Çocukları Vakfı” yararına İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası defile düzenledi.

İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen defileye, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu ve davetliler katıldı.

İstanbul Terziler Odası, İstanbul Çocuk Vakfı’ndan eğitim, gıda ve sağlık konularında destek kalan çocukların yararına düzenlediği defilede elde edilen tüm gelirler İstanbul Çocuk Vakfı’na bağışlandı.

Tarihi Emek Sineması’nda düzenlenen defilede, Enternasyonal Moda Yarışması’nda altın madalya ile Avrupa’nın en iyi terzisi seçilen Ayhan Apaydın’ın diktiği ödüllü elbiselerin yanı sıra, Hülya Koçyiğit’e ait elbiseler, oda üyesi esnafın diktiği elbiseler yer aldı. 1996 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevilay Öztürk, haber spikeri Osman Kenan Çapoğlu defilede mankenlik yapan isimler arasındaydı

İstanbul Terziler Esnaf Odası Başkanı Turan Aydoğdu, ”Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Çünkü bir ilki gerçekleştiriyoruz. 1950 yılında kurulmuş olan odamızın ilk defa bir defilesini gerçekleştiriyoruz. O yüzden hepinizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnanın çok heyecanlıyım, konuşacak durumda bile değilim. Bu arada çok kıymetli misafirlerimiz var. Hülya hanım burada, federasyon başkanımız burada, Bursa Terziler Odası Başkanımız burada, il dışından gelen odalarımız, oda başkanlarımız burada. Kaymakam beyimiz zaten ev sahibi, saymaya gerek yok. O bizim kalbimizde ve Beyoğlu göbeğinde. Yani söyleyecek söz bulamıyorum çünkü bu bizim için bir ilk. Şu anda biz bir tarih yazıyoruz ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 28 Mayıs terziler günü ve terziler gününü kutluyor, tüm meslektaşlarıma hayırlı işler, bol bereketli kazançlar, sağlık sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.