Beyoğlu’nda yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle yardım isteyen 53 yaşındaki Emine Genç, tedavi altına alındı.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki Emine Genç’in sosyal medyadan zor durumda olduğunu duyurarak, sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulunmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık çalışanları, Genç’in yaşadığı eve giderek ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Genç, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Genç, çağrısına hemen cevap veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.