Bilecik’te 20-21 Nisan tarihlerinde başlayacak olan 2. Amatör Lig’de kuralar çekildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. ASKF Başkanı Nusret Tosun, kura çekimi öncesi katılan tüm takımlara yeni sezonda başarılar dilerken, kazasız belasız bir lig olmasını diledi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, kulüp başkan ve yöneticilere ligin 20-21 Nisan tarihleri arasında başlayacağı, 3 gruplu ligde şampiyonların diren 1. Amatör Lig’e çıkacağını söyledi. Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu’nda Ertuğrulspor, Vezirhanspor, Gölpazarıspor, Bilecikspor yer aldı. B Grubunda 1969 Başakspor, Bilecik Gençlerbirliği, Yeniköyspor, Bayırköyspor yer aldı. C Grubunda ise, Kandillispor, Cihangazispor, Kınıkspor, Kurtköyspor ve Bozüyükspor yer aldı. Çift devreli oynanacak müsabakalarda C Grubunda 5 takım olduğundan her hafta bir takım BAY geçecek.