ABD Başkanı Donald Trump, döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo ünitelerine uygulanması planlanan gümrük vergisi artışını bir yıl süreyle erteledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, eylülde duyurulan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi öngörülen artışların, tüketici fiyatlarına yönelik tepkiler nedeniyle askıya alındığı belirtildi. Dolap ve banyo ünitelerine uygulanan vergilerin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılması, döşemeli ahşap ürünlere (koltuk, kanepe gibi) yüzde 30 vergi getirilmesi öngörülüyordu. Ancak tüm bu ürünlerde mevcut yüzde 25 oranı korunacak.

Kaynak: EKONOMİM