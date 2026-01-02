Paylaşıma göre, kırmızı bültenle aranan şüpheliler arasında kasten öldürme, suç örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti, cinsel istismar, yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık gibi ağır suçlardan aranan kişiler yer aldı. Bu kapsamda birçok şüpheli Gürcistan’da yakalanırken, bazı zanlılar Almanya, ABD, Hırvatistan, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Ulusal seviyede aranan şahısların ise terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, zimmet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan arandığı bildirildi. Bu kişilerden önemli bir bölümünün Gürcistan’da yakalandığı, diğerlerinin ise Bulgaristan ve İsviçre’de tespit edilerek Türkiye’ye iadelerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.