Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığına Mehmet Kurt atandı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman’ın Anayasa Mahkemesine atamasının ardından yerine Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi yapan Mehmet Kurt atandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, göreve başlayan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt’a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aygöl, göreve başlayan Kurt’a yeni görevinde başarılar diledi.