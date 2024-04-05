Bilecik Belediyesinde seçilmiş başkan yardımcıları belli olurken atamalar sevinçle karşılandı.

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’a 5 bin oy fark atarak Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı geçtiğiz gün mazbatasını alarak göreve başladı. CHP Meclise kontenjan dahil 16 meclis üyesi meclise sokarken, seçilmiş başkan yardımcıları belli oldu. Melek Mızrak Subaşı’nın kontenjan listesinde yer alan Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu.